Венгрия передаст РФ бизнесмена Чертока, который обвиняется в мошенничестве

Венгрия передаст России российского бизнесмена Дмитрия Чертока, которого обвиняют в мошенничестве на сумму почти в 80 миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Дмитрий Черток будет доставлен в Москву.
из сообщения Генпрокуратуры РФ
По данным следствия, зимой 2014 года Черток путем обмана приобрел право на чужое имущество в особо крупном размере. Он, будучи бенефициаром ЗАО "Внуково Техникс", совместно с соучастниками изготовил фальшивые договоры цессии между обществом и Внуковской инвестиционной компаний. Таким образом он заполучил ее специальную технику, которую позже продал. Ущерб оценен почти в 80 миллионов рублей.
После этого Черток решил покинуть территорию России, чтобы скрыться от уголовного преследования. Летом 2019 года его задержали в Венгрии. Ему вменяют часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).
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Фото: pixabay.com
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