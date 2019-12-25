Польша выдала России обвиняемого в заказном убийстве криминального авторитета

Олег Пирогов будет экстрадирован в Россию.

Польша выдала России обвиняемого в убийстве криминального авторитета из Московской области. Об этом сообщили представители пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ. Мужчина подозревается в заказе гибели конкурента ради занятия высшего положения в иерархии преступников. Фигурант расследования экстрадирован для привлечения к уголовной ответственности.

По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию для привлечения к уголовной ответственности гражданина РФ Олега Пирогова. пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Следствие считает, что в 200 году за перераспределение сфер влияния боролись лица, среди которых были Олег Пирогов по прозвищу Циркач и Юрий Лохматов. Лохматова являлся уважаемым авторитетом в Электростали. Для его устранения Пирогов якобы обратился к одному из лидеров Сергиева Посада Виктору Лазовскому. Соперник Циркача лишился жизни 13 декабря 2006 года. Киллер выстрелил ему в голову. В 2011 году Пирогов смог получить высшее положении в иерархии. Церемония состоялась в ресторане "Каретный двор" в Москве.

Напомним, что в ноябре 2019 года Бабушкинский суд Москвы заочно избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В декабре мужчина был объявлен в международный розыск. В июле 2020 года его задержали в Польше.

Генпрокуратура России описала среднестатистического преступника.

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