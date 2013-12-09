Верховный суд проверит приговор петербуржцу, осужденному на 8 лет за попытку поджога подстанции "Охтинская"

Мужчина утверждает, что не собирался совершать диверсию, а лишь хотел обмануть заказчиков.

Верховный суд России рассмотрит кассационную жалобу жителя Петербурга Никиты Никитина, осужденного на восемь лет колонии строгого режима за попытку поджога электроподстанции "Охтинская". Жалоба поступила в судебную инстанцию 4 марта 2026 года, сообщается в карточке производства.

Напомним, в августе 2025 года Санкт-Петербургский городской суд признал Никитина виновным в покушении на диверсию (ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 281 УК РФ). Следствие установило, что неизвестные лица, предположительно с Украины, через мессенджеры предложили мужчине поджечь подстанцию за 2,5 тысячи долларов. Ему прислали инструкцию по изготовлению горючей смеси и координаты объекта.

Ночью 15 ноября 2024 года Никитин приехал на каршеринге к подстанции на Заневском проспекте для видеофиксации, однако был задержан полицией. На суде он не отрицал фактические обстоятельства, но настаивал, что не собирался совершать поджог. По версии осужденного, он планировал инсценировать преступление, чтобы обмануть кураторов и получить легкие деньги, возможно, с помощью монтажа видео или нейросетей.

Однако следствие и суд сочли его действия приготовлением к диверсии, направленной на подрыв экономической безопасности РФ, и отвергли версию о намерении обмануть заказчиков. Кассационную жалобу рассмотрит Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ (2-й состав УК). Дата заседания пока не назначена.

