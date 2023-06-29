По горячим следам задержан подросток, который поджёг АЗС самообслуживания в Петербурге

Злоумышленника заметил случайный прохожий и проследил за ним, сообщая ориентировку полиции.

В посёлке Металлострой (Колпинский район Петербурга) 14-летний подросток совершил поджог на заправочной станции самообслуживания. Он облил горючей жидкостью колонку и поджёг её, после чего огонь охватил всю АЗС. Благодаря бдительности местного жителя и оперативной работе Росгвардии юного поджигателя задержали через считанные минуты.

Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошёл днём 7 марта на Железнодорожной улице. Подросток совершил поджог и попытался скрыться, но его заметил случайный прохожий. Мужчина последовал за ним, на ходу сообщил о происшествии в правоохранительные органы и передал приметы злоумышленника, а также направление его движения.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На перехват незамедлительно выдвинулся наряд Росгвардии, который в тот момент находился на маршруте патрулирования и, увидев дым, уже направлялся к месту ЧП. Всего через 6 минут, в 15:38, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили пытавшегося скрыться подростка на Школьной улице. Они задержали его и передали полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Сейчас специалисты устанавливают размер ущерба и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге введен запрет на продажу бензина подросткам.

