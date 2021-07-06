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Профессор: "Даже первый укол при вакцинации дает определенную защиту"
Сегодня, 12:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Профессор: "Даже первый укол при вакцинации дает определенную защиту"

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Медик отметил, что вакцинация необходима и после нее погибают только единицы на сотни миллионов человек.

Врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, доктор медицинских наук Алексей Яковлев убежден, что ревакцинация спустя полгода и более после первой вакцинации или заболевания COVID-19 необходима. Об этом он рассказал "Петербургскому Дневнику".

Мы всех не сможем оттестировать по уровню антител, поэтому пока принята за расчет некая медиана – 6 месяцев.

Алексей Яковлев, инфекционист

Медик отметил, что вакцинация необходима и после нее погибают только единицы на сотни миллионов человек. В это же время среди невакцинированных смертность от коронавируса "огромная".

По словам Алексея Яковлева, даже первый укол дает через две недели определенную защиту.

Ранее в Боткинской больнице для COVID-пациентов обнаружили плесень.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, инфекция, коронавирус
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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