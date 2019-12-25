В Боткинской больнице для COVID-пациентов обнаружили плесень

В Петербурге в Боткинской больнице на Миргородской обнаружили плесень. В больнице находятся COVID-пациенты, которые опасаются, что в таких условиях они не смогут нормально вылечиться от вируса. Об этом сообщила "Фонтанка".
Уже последние несколько лет, Боткинская больница, по словам пациентов, находится в плачевном состоянии.
Выздороветь в таких условиях, с плесенью на стенах, очень сложно.
пациентка Боткинской больницы
Разобраться с проблемами медучреждения просят уже не первый год, но пока больница лечит пациентов с коронавирусом, о ее закрытии на ремонт речи не идет.
Эксперты уверены, что Петербургу нужна массовая вакцинация, чтобы пережить пандемию.
Фото: Piter.tv; "Фонтанка"
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