В Боткинской больнице для COVID-пациентов обнаружили плесень

В больнице находятся COVID-пациенты, которые опасаются, что в таких условиях они не смогут нормально вылечиться от вируса.

В Петербурге в Боткинской больнице на Миргородской обнаружили плесень. В больнице находятся COVID-пациенты, которые опасаются, что в таких условиях они не смогут нормально вылечиться от вируса. Об этом сообщила "Фонтанка".

Уже последние несколько лет, Боткинская больница, по словам пациентов, находится в плачевном состоянии.

Выздороветь в таких условиях, с плесенью на стенах, очень сложно. пациентка Боткинской больницы

Разобраться с проблемами медучреждения просят уже не первый год, но пока больница лечит пациентов с коронавирусом, о ее закрытии на ремонт речи не идет.

Эксперты уверены, что Петербургу нужна массовая вакцинация, чтобы пережить пандемию.

Фото: Piter.tv; "Фонтанка"