Суд Петербурга приостановил работу кинотеатра "Мираж Синема" в Купчино из-за нарушений антиковидных мер

Защитник вину не признал.

Фрунзенский районный суд Петербурга приостановил работу кинотеатра "Мираж Синема" на Балканской улице на 17 суток из-за нарушения антиковидных мер. Об этом в среду, 7 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Стало известно, что 18 июня этого года посетители не соблюдали на кассе и в залах социальную дистанцию, а также находились в кинотеатре без средств индивидуальной защиты. Более того, администрация кинотеатра не смогла предоставить журнал о проведении текущих и генеральных уборок и дезинфекции. На следующий день, 19 июня, был составлен протокол о временном запрете деятельности кинотеатра "Мираж Синема".

Тем временем в Петербурге продолжаются рейды. За прошедшие выходные сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) совместно с Роспотребнадзором проверили концертные площадки и объекты в сфере общественного питания в Василеостровском и Центральном районах. Специалисты приостановили деятельность клуба и двух концертных площадок.

Фото: yandex.ru/maps