Что произошло в Петербурге 6 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 6 июля.

Что произошло в Петербурге во вторник, 6 июля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

"Жигули" влетели в зону ремонтных работ на углу Ленской улицы и Индустриального проспекта.

Инцидент произошел ночью. Красная машина сначала шумно проехалась по дворам, а затем угодила прямиком в зону работ ГУП "ТЭК". Застрявшую легковушку позднее вытащили из траншеи. Отмечается, что автомобиль не навредил временной и постоянной сети, пострадало только ограждение зоны работ.

Под Петербургом, в Лемболово, пропал 13-летний мальчик.

Подросток исчез 5 июля, его местонахождение пока не установлено. Мальчик может находиться как в Ленобласти, так и в Петербурге. "Лиза Алерт" просит случайных очевидцев сообщать любую информацию о подростке.

Петербурженку с тремя детьми унесло в море во время купания в Абхазии.

Женщина с детьми пошла плавать в горную реку Бзыбь, несмотря на предупреждения сотрудников гостиницы об опасности купания в непогоду. Петербурженка и 8-летний, 5-летний и 3-летний дети попали в самые шторм, всех вынесло течение в открытое море. МЧС спасли из воды всех малышей, но, к несчастью, младший скончался в больнице. Женщину еще ищут в море.

Две иномарки жестко столкнулись на пересечении Народной улицы и Дальневосточного проспекта.

"БМВ", поворачивая, не уступил дорогу "Рено", и машины врезались друг в друга. Более того, белая иномарка после удара задела рядом стоящий фургон. По факту ДТП ведется проверка, о состоянии участников аварии пока ничего не известно.

Вакцинированных от COVID-19 петербуржцев призвали сдать антиковидную плазму.

С такой просьбой выступила петербургская городская станция переливания крови. Ранее плазму принимали только от переболевших коронавирусом, но теперь помочь станции могут и вакцинированные граждане. Для сдачи плазмы нужно записаться на первичную консультацию на станцию, затем заполнить анкету и пообщаться с врачом-трансфузиологом.

Кстатаи, в Петербурге начали подсчет заболевших ковидом после вакцинации. Европейский университет и Медицинский институт имени Березина начали исследование, в котором на данный момент участвуют 15 тысяч человек.

У Цирка Чинизелли в первый день работы пункта вакцинации выстроилась очередь.

6 и 7 июля новый пункт на Фонтанке работает всего два часа: с 12.00 до 14.00, дальнейший график работы еще обсуждается. Вакцинацию проводят медики поликлиники №39, предварительно записываться на процедуру не нужно. Отмечается, что привившимся в здании цирка горожанам обещают подарок в виде пригласительных билетов на цирковое представление.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург; Piter.TV