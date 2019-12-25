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Петербурженку с тремя детьми унесло в море во время купания в Абхазии
Сегодня, 15:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженку с тремя детьми унесло в море во время купания в Абхазии

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Один ребенок погиб, женщину всё еще ищут.

В Абхазии произошла трагедия: петербурженку с тремя детьми штормом унесло в море. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел 6 июля в 10:55. Сотрудники гостиницы "Кудры", где отдыхала женщина с детьми, предупреждали, что в море в такую погоду выходить нельзя, но петербурженка решила иначе. Она и ее трое детей 2013, 2016 и 2018 годов рождения пошли купаться в горную реку Бзыбь. Течение вынесло их в открытые воды. Очевидцы вызвали МЧС, спасатели и водолазы выловили одного из детей в реке, двоих вытащили уже из вод Чёрного моря. Мальчик 2018 года рождения скончался в больнице.

Поиски петербурженки продолжаются.

Ранее во время шторма в Гагре утонул российский турист.

Фото: МЧС Абхазии

Теги: абхазия, черное море
Категории: Мировые новости, Новости СПб, Лента новостей,

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