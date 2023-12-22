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Вертолет Минобороны Абхазии совершил аварийную посадку

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Члены экипажа смогли выжить, они госпитализированы.

Вертолет Ми-24 Министерства обороны Абхазии совершил жесткую аварийную посадку в Гулрыпшском районе республики, расположенного в юго-восточеном направлении от города Сухум, в районе населенного пункта Владимировка. Соответствующее заявление сделали местные журналисты со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, находящегося на месте происшествия. Чиновник объяснил, что члены экипажа воздушного судна живы и доставлены в больницу. В  профильном военном  министерстве ситуацию пока что не прокомментировали.

Вертолет совершил жесткую аварийную посадку, а затем загорелся. Всех троих членов экипажа доставили в больницу, угрозы для их жизни нет.

Лев Квициния, чиновник

Вертолет Ми-8 заступил на дежурство в Забайкалье.

Фото и видео: Telegram /  Апсныпресс

Теги: абхазия, вертолёт, ми-24
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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