Вертолет Минобороны Абхазии совершил аварийную посадку

Члены экипажа смогли выжить, они госпитализированы.

Вертолет Ми-24 Министерства обороны Абхазии совершил жесткую аварийную посадку в Гулрыпшском районе республики, расположенного в юго-восточеном направлении от города Сухум, в районе населенного пункта Владимировка. Соответствующее заявление сделали местные журналисты со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, находящегося на месте происшествия. Чиновник объяснил, что члены экипажа воздушного судна живы и доставлены в больницу. В профильном военном министерстве ситуацию пока что не прокомментировали.

Вертолет совершил жесткую аварийную посадку, а затем загорелся. Всех троих членов экипажа доставили в больницу, угрозы для их жизни нет. Лев Квициния, чиновник

Вертолет Ми-8 заступил на дежурство в Забайкалье.

Фото и видео: Telegram / Апсныпресс