Новый воздушный борт предназначен защищать населенные пункты от природных пожаров.

Вертолет Ми-8 заступил на дежурство в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Новый воздушный борт прислали от Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС. Он предназначен защищать населенные пункты от природных пожаров. Также Ми-8 предназначен для авиапатрулирования лесов, переброски людей, грузов в труднодоступные районы края.

В пресс-службе ведомства отметили, что ранее вертолет работал на тушении ландшафтного пожара вблизи поселка Первомайский и лесных пожаров в Хилокском районе

Ранее мы сообщали, что в Крыму в жилом доме произошел пожар из-за компьютера.

Видео: МЧС России