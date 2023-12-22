Вертолет Ми-8 заступил на дежурство в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Новый воздушный борт прислали от Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС. Он предназначен защищать населенные пункты от природных пожаров. Также Ми-8 предназначен для авиапатрулирования лесов, переброски людей, грузов в труднодоступные районы края.
В пресс-службе ведомства отметили, что ранее вертолет работал на тушении ландшафтного пожара вблизи поселка Первомайский и лесных пожаров в Хилокском районе
Ранее мы сообщали, что в Крыму в жилом доме произошел пожар из-за компьютера.
Видео: МЧС России
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