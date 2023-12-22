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В Крыму в жилом доме произошел пожар из-за компьютера

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В тушении огня участвовали 13 специалистов и четыре единицы техники.

В Крыму в жилом доме произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Феодосии. В пятиэтажном здании загорелся включенный в сеть компьютер. Почувствовав запах гари, находившая в квартире пожилая женщина покинула дом и вызвала огнеборцев. Площадь возгорания составила два квадратных метра. В тушении огня участвовали 13 специалистов и четыре единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Видео: МЧС России

Теги: жилой дом, компьютер, крым, пожар
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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