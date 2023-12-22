В Алтайском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Виктор Томенко раскрыл подробности весеннего паводка в регионе.

Около 90 домов и свыше 600 участков подтопило из-за паводка на территории Алтайского края. Региональные власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее заявление сделал через собственный Telegram-канал местный губернатор Виктор Томенко. Чиновник пояснил, что непростой обстановка остается в Шипуновском, Советском, Рубцовском, Михайловском и в ряде других участков. В частности, в населенном пункте Михайловское сейчас развернуты водоналивные дамбы, вдоль водопропускных каналов и дорог отсыпан грунт. Экстренные ведомства помогают пострадавшему населению. Для граждан предусмотрены пункты временного размещения. В этих ПВР размещено около 70 человек.

Вводится режим чрeзвычайной ситуации в связи с паводком. На данный момент талыми водами подтоплено больше 600 приусадебных учaстков и почти 90 домов в девяти населенных пунктах. Перекрыты восемь участков дорог. Виктор Томенко, глава Алтайского края

Роспотребнадзор ведет мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки, а правоохранительные органы занимаются вопросами безопасности в регионе. В пресс-службе ГУ МЧС добавили, что на Алтае перекрыты восемь участков дорог. Наиболее сложная обстановка, по мнению спецслужбы, сложилась в Михайловском районе. Там подтоплены 60 жилых зданий и 384 приусадебных участка.

На кровле корпуса МГТУ имени Баумана произошел пожар.

Фото и видео: ГУ МЧС России