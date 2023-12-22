На кровле корпуса МГТУ имени Баумана произошел пожар

ГУ МЧС проводит эвакуацию персонала и студентов.

Возгорание произошло на кровле здания МГТУ имени Н. Э. Баумана. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители регионального управления экстренного ведомства по столице. Источник в ГУ МЧС отметил, что очевидцы заметили густой серый дым. В текущий момент проводится эвакуация людей из помещения. В пресс-службе вуза подтвердили сведения о пожаре. В настоящее время пламя локализовано на территории в 20 квадратных метров. Специалисты добавили, что угрозы для жизни студентов и сотрудников нет.

Подробнее о произошедшем инциденте университет сообщит позже. пресс-службе МГТУ

По предварительным данным, воспламенился реконструируемый корпус университета, расположенный в Бригадирском переулке. Это здание было построено в конце XIX века. В нем ранее находилась химическая лаборатория Императорского Московского технического училища.

На Алтае пассажирский автобус затонул в кювете с талыми водами.

Фото и видео: ГУ МЧС России