Погиб мужчина из Пятигорска.

Во время шторма в Гагре утонул российский турист. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС по Абхазии. В экстренном ведомстве уточнили, что жертвой стихии стал житель Пятигорска. Мужчина стал вторым гражданином РФ, который погиб за последние сутки в Гагре. Ранее эта участь коснулась 42-летнего Павла Данков, прибывшего в страну из Саратова.

В 17:45 по местному времени поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска Ростислав Петров, 2000 года рождения. пресс-служба ГУ МЧС по Абхазии

Специалисты уточнили, что Петрова пытался спасти еще один путешественник. Спасателям едва удалось вытащить мужчину из воды. А в 15:27 по местному времени также были спасены два россиянина, которые купались в море несмотря на предупреждение о шторме. Им оказались Евгений Третьяков 1981-го года рождения и Фарид Ахметов из Набережных Челнов, 1996 года рождения.

Часть Абхазии оказалась без света из-за урагана.

Фото: Facebook/МЧС Абхазии