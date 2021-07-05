Часть Абхазии оказалась без света из-за урагана

Без света остались западная территория республики и Сухум.

На Абхазию накануне обрушился шквалистый ветер, вследствие чего был нанесен ущерб объектам инфраструктуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра МЧС Льва Квициния.

В частности пострадали крыши домов и ЛЭП, кроме того сообщается о множестве поваленных деревьев.

В Сухуме в настоящее время многие улицы перекрыты поваленными ветром огромными деревьями, с домов слетели крыши <…> оборваны линии электропередачи. В поселке Агудзера дерево упало на машину с пассажирами, по имеющейся пока информации, жертв нет. Лев Квициния, министр МЧС региона

Кроме того, по данным "РИА Новости", шквалистый ветер повредил энергетической сети по всей республике. Без света остались западная часть Абхазии и Сухум.

В ликвидации последствий помимо коммунальных служб были задействованы военные.

Напомним, в японском городе Атами число погибших после схода оползня возросло до трех. Согласно имеющимся данным, всего из-под завалов спасатели достали 23 человека. В настоящее время пропавшими без вести числятся двадцать. Отмечается, что в районе схода оползня проживали более 200 человек, сейчас со 113 из них пытаются установить связь. В результате инцидента было снесено около 130 домов. Сейчас в районе бедствия продолжается ведение поисково-спасательных работ.

Ранее жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за уровня воды в реках.

Видео: Youtube/Zhvania David