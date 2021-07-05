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Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за уровня воды в реках

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Власти города просят население подготовить документы и предметы первой необходимости.

Власти города Сочи просят жителей подготовить документы и вещи для эвакуации. Об этом информирует телеканал "360" со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Главная причина – угроза наводнения из-за возможного выхода из берегов рек в Адлерском и Хостинском районах вследствие обильных дождей.

Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста.

из сообщения пресс-службы администрации Сочи

Оперативный штаб Сочи по ликвидации последствий будет осуществлять свою деятельность круглосуточно. В вышеуказанных районах города дежурят экипажи экстренных служб для оказания помощи нуждающимся гражданам.

Власти города просят местных жителей подготовить вещи первой необходимости и документы в случае эвакуации, а также сохранять спокойствие.

Ранее в Ялте вследствие обильных дождей снова затопило некоторые улицы города, которые не успели оправиться после июньской непогоды.

Видео: Telegram/LifeShot

Теги: аномальные ливни, наводнение, сочи
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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