Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за уровня воды в реках

Власти города просят население подготовить документы и предметы первой необходимости.

Власти города Сочи просят жителей подготовить документы и вещи для эвакуации. Об этом информирует телеканал "360" со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Главная причина – угроза наводнения из-за возможного выхода из берегов рек в Адлерском и Хостинском районах вследствие обильных дождей.

Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. из сообщения пресс-службы администрации Сочи

Оперативный штаб Сочи по ликвидации последствий будет осуществлять свою деятельность круглосуточно. В вышеуказанных районах города дежурят экипажи экстренных служб для оказания помощи нуждающимся гражданам.

Власти города просят местных жителей подготовить вещи первой необходимости и документы в случае эвакуации, а также сохранять спокойствие.

Ранее в Ялте вследствие обильных дождей снова затопило некоторые улицы города, которые не успели оправиться после июньской непогоды.

Видео: Telegram/LifeShot