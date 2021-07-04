Поврежденные в июне улицы Ялты снова затопило водой

Ливни привели к новым подтоплениям на улицах Кривошты и Вергасова.

В Ялте вследствие обильных дождей снова затопило некоторые улицы города, которые не успели оправиться после июньской непогоды. Об этом сообщила СМИ глава местной администрации Янина Павленко в Facebook.

Сообщается, что ливни 4 июля привели к новым подтоплениям на улицах Кривошты и Вергасова в Ялте. Эти улицы были в числе наиболее поврежденных во время рекордных дождей в июне.

Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах - оперативно устраняют последствия стихии. Убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов. Янина Павленко, глава администрации Ялты

Напомним, в Крыму вследствие обильных дождей 4 июля вышли из берегов три реки. По данным местных СМИ, в настоящее время существует угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении. Из берегов вышли реки Бельбек, Коккозка и Бага. В Бахчисарайском районе полуострова сошел селевой поток, в результате чего под водой оказались несколько подворий.

Ранее заслуженный и народный артист РФ Алексей Гуськов заявил, что при правительстве Украины Крым приходил в запустение.

Видео: ВК/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА