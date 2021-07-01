Актер Гуськов: Украина превратила Крым в "помойку"

Он отметил, сейчас российские власти вкладывают огромные средства в развитие полуострова.

Заслуженный и народный артист РФ Алексей Гуськов заявил, что при правительстве Украины Крым приходил в запустение. Об этом он рассказал в эфире Youtube-канала "Антонимы".

По его словам, в настоящее время российские власти вкладывают огромные средства в развитие полуострова.

Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку. Алексей Гуськов, заслуженный и народный артист РФ

Он подчеркнул, что не откажется от своих слов, несмотря на любовь к украинской столице, в которой провел свое детство.

Отметим, въезд на территорию Украины Гуськову запрещен, так как он в декабре 2020 года попал в черный список украинского сайта "Миротворец" из-за поддержки возвращения Крыма в состав Российской Федерации.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму.

Видео: YouTube / Антонимы