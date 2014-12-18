Песков: Путин готов обсуждать с Зеленским Крым в контексте приграничного сотрудничества

Точные дата и место саммита пока не объявлены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским Крым в том случае, если вопрос будет стоять о приграничном сотрудничестве. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 1".

Песков уточнил, никакой речи о переговорах по поводу принадлежности полуострова быть не может. Также он отметил, что для организации саммита глав двух государств еще предстоит многое сделать.

Тупиковые ситуации: наши украинские визави <…> говорят: "Мы будем обсуждать Крым". Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества <...> то я уверен, что Путин будет готов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также официальный представитель Кремля напомнил, что призывы к отчуждению территорий России на уровне главного закона страны является уголовным преступлением.

Напомним, в конце апреля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он отметил, что идеальным местом встречи для "переговоров о мире" двух стран был бы Ватикан.

Ранее Мишустин рассказал, что к Путину всегда можно обратиться за советом.

Фото: Piter.tv