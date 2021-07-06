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"Жигули" влетели в зону ремонтных работ на Ленской

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Самостоятельно выбраться из ямы не получилось.

Водитель "Жигулей" заехал в яму на углу Ленской улицы и Индустриального проспекта ночью 6-го июля. Там ведет свои работы ГУП "ТЭК СПб". Очевидец поделился видео с момента происшествия.

Красная машина повернула направо и угодила в зону работ, которая была ограждена. Перед этим авто с рёвом проехалось по дворам. Водитель попробовал "газовать", но выехать из ямы уже не получилось. Позже на место приехала полиция. Продолжение истории пока неизвестно. 

Ранее Pitre.TV сообщил о том, что в Петербурге за выходные инспекторы ДПС поймали более сотни "машин-призраков". 

Видео: VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Екатерина Богомолова

Теги: жигули, ремонтные работы, теплосеть, тэк спб
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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