"Жигули" влетели в зону ремонтных работ на Ленской

Самостоятельно выбраться из ямы не получилось.

Водитель "Жигулей" заехал в яму на углу Ленской улицы и Индустриального проспекта ночью 6-го июля. Там ведет свои работы ГУП "ТЭК СПб". Очевидец поделился видео с момента происшествия.

Красная машина повернула направо и угодила в зону работ, которая была ограждена. Перед этим авто с рёвом проехалось по дворам. Водитель попробовал "газовать", но выехать из ямы уже не получилось. Позже на место приехала полиция. Продолжение истории пока неизвестно.

Ранее Pitre.TV сообщил о том, что в Петербурге за выходные инспекторы ДПС поймали более сотни "машин-призраков".

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