В Петербурге за выходные инспекторы ДПС поймали более сотни "машин-призраков"

Некоторые водители решили продолжить движение без регистрационных номеров.

За минувшие выходные сотрудники дорожной полиции поймали 128 автомобилей с архивными номерами. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Полицейские провели рейд, во время которого выявляли "машины-призраки". Водители таких авто используют архивные государственные регистрационные знаки. Большинство из них любят превышать скоростной режим.

Для того, чтобы обнаружить нарушителей, используются технические средства контроля и фиксации с удаленным доступом к информационным базам ГИБДД. Во время рейда 3 и 4 июля номера изъяли, а водителей привлекли к административной ответственности. Позже около 40 водителей привлекли к ответственности еще раз: они решили поехать на авто без номерных знаков. Их машины поместили на спецстоянку.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального срока лишения свободы за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО