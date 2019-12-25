Путин подписал закон об ужесточении наказания за повторную пьяную езду

Увеличились сроки лишения свободы и штрафы за повторное нарушение ПДД.

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального срока лишения свободы за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Изменения внесены в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Главной причиной поправок является высокий рост количества ДТП на автодорогах с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, которые попали в данную ситуацию не в первый раз.

Согласно закону, нарушителям грозит лишение свободы за неоднократное вождение транспортного средства сроком до трех лет (ранее – два года). Также рецидивистам предстоит выплатить штраф в размере от 300 тысяч до полумиллиона рублей, либо средства в размере заработка нарушителя за два-три года.

Также суд может назначить нарушителю ПДД исправительные работы сроком до двух лет, либо отправить на принудительные работы сроком на три года. Кроме того, виновные лишаются прав занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Ранее глава Государственной автоинспекции Михаил Черников заявил, что в следующем году у сотрудников ГИБДД появится спецоборудование, с помощью которого можно будет моментально выявить нетрезвых водителей.

Фото: Instagram/gibdd.rus