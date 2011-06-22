Сотрудники ГИБДД смогут моментально определять пьяных водителей

Появление спецоборудования ожидается в 2022 году.

Глава Государственной автоинспекции Михаил Черников заявил, что в следующем году у сотрудников ГИБДД появится спецоборудование, с помощью которого можно будет моментально выявить нетрезвых водителей. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Милицейская волна", пишет ТАСС.

По его словам, данный прибор выявляет наличие паров алкоголя. Если таковые будут отсутствовать, то водителя освободят от прохождения медицинского освидетельствования.

Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медицинского освидетельствования, потому что это продолжительный процесс. Михаил Черников, глава ГАИ

Он подчеркнул, в настоящее время проблема повторных нарушений ПДД нетрезвыми водителями все еще остается актуальной. Однако, по словам Черникова, за текущий год отмечено снижение таких нарушений закона на 40 процентов, чему поспособствовали меры системного характера.

Напомним Совет Федерации одобрил закон, который позволяет увеличить срок лишения свободы за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде с двух до трех лет. кроме того, рецидивистам предстоит выплатить штраф в размере от 300 тысяч до полумиллиона рублей, либо средства в размере заработка нарушителя за два-три года.

Ранее мы сообщали, что ГИБДД хочет запретить таксистам со стажем менее трех лет пользоваться агрегаторами.

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