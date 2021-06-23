Совфед ужесточил наказание за повторное вождение в состоянии опьянения

Увеличатся сроки лишения свободы и штрафы за повторное нарушение ПДД.

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет увеличить срок лишения свободы за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде с двух до трех лет.

Главной причиной появления такого закона является высокий рост статистических данных по ДТП на автодорогах с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, которые попали в данную ситуацию не в первый раз. Именно поэтому принято решение ужесточить действующие санкции.

Согласно одобренному закону, нарушителям грозит лишение свободы за неоднократное вождение транспортного средства сроком до трех лет (ранее – два года). Также рецидивистам предстоит выплатить штраф в размере от 300 тысяч до полумиллиона рублей, либо средства в размере заработка нарушителя за два-три года.

Также суд может назначить нарушителю ПДД исправительные работы сроком до двух лет, либо отправить на принудительные работы сроком на три года. Кроме того, виновные лишаются прав занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

После одобрения закон поступает на подпись президенту России Владимиру Путину.

Ранее мужчина с алкогольной зависимостью вернул водительское удостоверение в ГИБДД Петербурга.

Видео: Youtube/Совет Федерации

