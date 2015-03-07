Совфед одобрил закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в иностранных судах

Совет Федерации одобрил закон, который наделяет Генпрокуратуру России правом представлять интересы России в международных судах, включая ЕСПЧ. Поправки внесут в ФЗ "О прокуратуре РФ".
По словам председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, для реализации этих функций в ведомстве будет создано специальное подразделение.
Сообщается, что Генеральная прокуратура РФ может подать в ЕСПЧ от имени государства жалобы о нарушении другими странами-членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, ведомство сможет создавать рабочие группы из представителей различных органов.
Также в обязанности Генпрокуратуры будет входить ведение переговоров об урегулировании споров в досудебном порядке.
Ранее Совфед одобрил закон о создании единой базы данных медосмотров для иностранцев. Согласно документу, в случае желания этих лиц получить ВНЖ, разрешение на работу или трудового патента в России, они обязаны пройти осмотр в государственном или муниципальном медицинском учреждении. Список данных учреждений будет представлен позже.
Видео: YouTube / Совет Федерации
Фото: Совет Федерации
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