Совфед одобрил закон о создании единой базы данных медосмотров для иностранцев

Они будут обязаны пройти медицинское освидетельствование в государственном или муниципальном учреждении.

Совет Федерации одобрил закон о создании единой федеральной санитарно-эпидемиологической базы данных, в которой будут содержаться данные о результатах медицинских освидетельствований и медосмотров иностранцев и лиц без гражданства.

Согласно документу, в случае желания этих лиц получить ВНЖ, разрешение на работу или трудового патента в России, они обязаны пройти осмотр в государственном или муниципальном медицинском учреждении. Список данных учреждений будет представлен позже.

Медицинское освидетельствование должно будут показать, принимает ли человек запрещенные наркотические или психотропные вещества, имеет ли он заболевания, которые были вызваны ВИЧ. Также будет выяснено наличие инфекционных заболеваний, которые представляют угрозу обществу.

Таким иностранцам будет запрещена выдача разрешений на временное проживания, а также ВНЖ. Кроме того, их могут аннулировать в случае выяснения вышеуказанных признаков после медосмотра.

Ранее мы сообщали, что Государственная дума рассмотрит запрет суррогатного материнства для иностранцев.

Видео: YouTube / Совет Федерации