Госдума рассмотрит запрет уррогатного материнства для иностранцев

Авторы закона утверждают, что он обусловлен невозможностью отследить судьбу ребенка и защитить его права после вывоза за рубеж.

В Госдуму внесли законопроект о запрете иностранцам и лицам без гражданства пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Текст закона опубликовали в базе данных Думы. Авторами проекта стала группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым и сенатором Маргаритой Павловой.

Данный запрет — вынужденная мера, обусловленная невозможностью отследить судьбу ребенка и защитить его права после вывоза за рубеж, так как по факту своего рождения в нашей стране он не приобретает российского гражданства. Василий Пискарев, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

В случае принятия документа, воспользоваться суррогатным материнством смогут состоящие в браке граждане России, либо одинокая россиянка, которая по медицинским показателям не может выносить и родить ребенка. Если на момент регистрации кто-то из заказчиков перестанет быть гражданином России, их можно будет записать родителями только с согласия суррогатной матери.

Кроме того авторы предлагают обязать получать российское гражданство всеми детьми, рожденными в России суррогатными матерями, если потенциальные родители на момент регистрации перестали быть гражданами.

Авторы уверены, что их закон не ставит препятствие для выезда ребенка со своими родителями за рубеж, а лишь создает дополнительные механизмы защиты.

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