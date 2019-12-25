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Мужчина с алкогольной зависимостью вернул водительское удостоверение в ГИБДД Петербурга
Сегодня, 9:53
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Мужчина с алкогольной зависимостью вернул водительское удостоверение в ГИБДД Петербурга

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Вернуть права жителя Кировского района обязали через суд.

Судебные приставы обязали петербуржца вернуть водительское удостоверение в Госавтоинспекцию. Мужчине диагностировали синдром алкогольной зависимости средней стадии, из-за чего вождение могло быть небезопасным. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Для водителей транспортных средств установлены противопоказания при алкоголизме, наркомании, токсикомании. Судебные приставы предупредили, что, если 37-летний житель Кировского района не вернет права, с его взыщут исполнительский сбор. Мужчина добровольно отнес документы. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что мужчина не пускал службы к себе в квартиру. Помещение было завалено мусором, а также из нее доносился запах газа. В дело пришлось вмешаться судебным приставам, чтобы заставить жильца открыть дверь.

Фото: pixabay.com

Теги: алкогольная зависимость, водительское удостоверение, судебные приставы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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