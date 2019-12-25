В аварийной квартире в Петербурге отключили газ. Запах мешал жить соседям

В "проблемной" квартире проживает мужчина. Он ведет асоциальный образ жизни.

В Петербурге через суд отключили газ у жителя Приморского района. Соседи жаловались на постоянный запах, но в квартиру было не попасть. Судебные приставы обязали хозяина обеспечить доступ в помещение. О ситуации рассказали в пресс-службе ведомства.

Помимо запаха газа в доме случались протечки, бегали насекомые и периодически был шум. Хозяин квартиры вел асоциальный образ жизни. Было установлено, что мужчина злоупотребляет спиртным и запрещенными препаратами. Кроме того, он перестал оплачивать коммунальные услуги. Сотрудники "Жилищного агентства Санкт-Петербурга" и "ПетербургГаз" пытались попасть в квартиру, но никто не открывал.

После уведомления о возбуждении исполнительного производства мужчина все же пустил в свое жилье, а сам ушел в неизвестном направлении. Квартира была в аварийном состоянии и была захламлена. Пробираться к кухне пришлось через горы мусора. Газовое оборудование могло быть опасным, поэтому газовую плиту отключили. Гражданина хотят выселить из социального жилья.

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