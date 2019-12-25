В ГИБДД опровергли идею снизить скорость в городах до 30 км/ч

Глава ведомства считает, что такие ограничения вводят не для безопасности дорожного движения.

ГИБДД категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час, а также уменьшения в два раза "нештрафуемогого порога". Об том глава ведомства Михаил Черников рассказал РИА Новости.

В первую очередь тот, кто предлагает (такое снижение. — Прим. ред.), думает не о безопасности дорожного движения, а все-таки о каких-то других моментах — в частности, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация. Михаил Черников, глава ГИБДД

Глава ведомства также заявил, что предлагающим эти идею людям надо "сесть за руль и передвигаться по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч для понимания абсурдности этих ограничений". Черников также попросил не втягивать МВД в необоснованные решения по ограничению прав водителей.

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