ГИБДД хочет запретить таксистам со стажем менее трех лет пользоваться агрегаторами

Также водителям хотят запретить пользоваться сразу несколькими агрегаторами.

Глава Государственной инспекции безопасности дорожного движения России Михаил Черников предложил лишить некоторые категории таксистов доступа к агрегаторам. Об этом он заявил в интервью изданию "Аргументы и факты".

По его словам, запрет стоит распространить на тех водителей, стаж вождения которых составляет менее трех лет. Кроме того, Черников предлагает разрешить использование агрегаторов только водителям с водительским удостоверением РФ или ВУ соответствующей категории гражданина другого государства, на территории которого русский язык закреплен в качестве государственного.

Сегодня мы готовим информационно-цифровую платформу "Безопасность дорожного движения", к которой у агрегаторов будет доступ, чтобы они видели, кто у них работает в качестве водителей, какие правонарушения есть у каждого из них. Михаил Черников, глава ГИБДД РФ

Также он предлагает дополнить ПО сервиса заказа такси функциями, которые не позволят водителю работать сверх меры, закрепленной Трудовым кодексом. В случае нарушения этого таксисту перестанут присылать информацию о заказах. Кроме этого, Черников предложил запретить пользоваться водителю сразу несколькими агрегаторами, чтобы избежать переработок.

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Фото: Piter.tv