В Борисоглебске пьяный водитель напал на сотрудников ГИБДД

В отношении молодого человека и его подруги возбуждены уголовные дела.

В Борисоглебске нетрезвый водитель вместе со своей подругой напал на сотрудников ГИБДД. Инспекторы пытались запретить молодым людям ехать на транспортном средстве в нетрезвом виде. Нарушители ПДД сначала пробовали кричать и ругаться на представителей закона, но после решили применить силу.

По данным Telegram-канала LifeShot, 23-летний молодой человек набросился на инспектора ГИБДД. Пострадавшим получил несколько ударов. Его били рукой и ногой. После этого на сотрудника правопорядка сзади напала 28-летняя девушка. Она предприняла попытку задушить одного из полицейских.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье за насилие против представителя власти, а также за оскорбление представителей закона.

На проспекте Солидарности пьяный водитель влетел в рекламный щит.

Видео: Telegram / LIFE SHOT