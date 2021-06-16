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В Борисоглебске пьяный водитель напал на сотрудников ГИБДД

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В отношении молодого человека и его подруги возбуждены уголовные дела.

В Борисоглебске нетрезвый водитель вместе со своей подругой напал на сотрудников ГИБДД. Инспекторы пытались запретить молодым людям ехать на транспортном средстве в нетрезвом виде. Нарушители ПДД сначала пробовали кричать и ругаться на представителей закона, но после решили применить силу. 

По данным Telegram-канала LifeShot, 23-летний молодой человек набросился на инспектора ГИБДД. Пострадавшим получил несколько ударов. Его били рукой и ногой. После этого на сотрудника правопорядка сзади напала 28-летняя девушка. Она предприняла попытку задушить одного из полицейских.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье за насилие против представителя власти, а также за оскорбление представителей закона.

На проспекте Солидарности пьяный водитель влетел в рекламный щит.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

Теги: борисоглебск, гибдд, пьяный водитель
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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