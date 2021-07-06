На видео попало столкновение двух иномарок на Народной улице

Авария произошла в 12:40 напротив дома №40.

В Невском районе Петербурга на пересечении Народной улицы и Дальневосточного проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок Renault и BMW. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах во вторник, 6 июля.

На записи с видеокамер можно увидеть, что водитель немецкого автомобиля, поворачивая с Дальневосточного проспекта, не уступил дорогу водителю Renault. В результате столкновения белая иномарка врезалась в рядом стоящий фургон. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки в Петербурге и области произошло 390 дорожно-транспортных происшествий.

Видео: Piter.tv