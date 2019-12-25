За минувшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 390 ДТП

Выявлено 1681 нарушение правил дорожного движения. Их нарушили 1562 водителя транспорта и 119 пешеходов.

За минувшие сутки в Петербурге и области произошло 390 дорожно-транспортных происшествий. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 300 аварий, в которых пострадали 11 человек, ранены – 11 человек, двое из них – дети, в результате ДТП погиб никто не погиб. В области произошло 90 аварий, в которых пострадали 14 человек, ранены – 17 человек, трое из них – дети и еще трое петербуржцев погибли в результате ДТП.

Также сотрудники ДПС задержали 24 водителя в состоянии алкогольного опьянения, 40 петербуржцев, совершивших административные правонарушения, и одного гражданина, находящееся в федеральном розыске.

Ранее мы писали, что в Ленобласти в ДТП погиб пассажир снегоболотохода. За рулем был 20-летний молодой человек, который не справился с управление и врезался в дерево в кювете.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО; pixabay.com