Что произошло в Петербурге 5 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 5 июля.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 5 июля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Каршеринг сбил женщину на трамвайной остановке на Васильевском острове. Петербурженка выходила из трамвая.

ДТП произошло утром на Среднем проспекте В.О, 50. По предварительным данным, каршеринг проигнорировал остановку трамвая и продолжил ехать, когда в общественном транспорте открывались двери. Машина на большой скорости сбила женщину, к которой тут же подоспели на помощь прохожие и вагоновожатые. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно.

В Петербурге появятся пять новых пунктов вакцинации от коронавируса.

Сделать прививку можно будет в поликлинике №3 на Железноводской улице, 64, в стоматологических поликлиниках № 2 и 3, в психоневрологическом диспансере №1 на Канареечной улице, 21, в КВД № 1 на Большом проспекте В.О. Работать пункты будут в будни с 8.00 до 20.00.

Сегодня в городе выявлено еще 1828 заболевших людей. 100 человек умерли от ковида.

В жилом доме на проспекте Наставников вспыхнула квартира.

Пламя охватило балкон, коридор и комнату жилища на седьмом этаже, густой черный дым поднимался к соседям сверху. Пожар потушили силами 12 человек и трех единиц техники, пострадавших нет. Причины пожара не уточняются.

В Сестрорецке, тем временем, тоже был пожар: утром разгорелся цех по деревообработке на Аэродромной улице и пристройка. Горело так сильно, что пожару присвоили повышенный ранг, пламя угрожало переброситься на соседние здания и обрушило крышу цеха. Пожар тушили 47 человек, никто не пострадал.

Жители Петербурга и Ленобласти жалуются на разросшийся борщевик.

Обеспокоенные горожане призывают власти активнее бороться с ядовитым растением. Заросли борщевика нашли на шоссе Революции, у Муринского ручья и в целом по Калининскому и Красногвардейскому районам. Жители Среднерогатской улицы даже начали борьбу с сорняком своими силами и скосили стебли.

Столкновение "ГАЗели" и "Киа" в переулке Ульяны Громовой вызвало пробку.

ДТП случилось днем: "ГАЗель" выезжала с включенными аварийными огнями, а водитель иномарки рассчитывал проскочить перед ее носом. В итоге "ГАЗель" впечаталась в левый бок легковушки. По предварительным данным, оба автомобилиста не пострадали, но переулок оказался забит пробкой.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее

Видео: Piter.TV; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург;