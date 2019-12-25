Огонь полностью охватил цех по деревообработке в Сестрорецке

Есть угроза того, что огонь перекинется на соседнее здание.

Спасатели борются с огнем на Аэродромной улице в Сестрорецке. Пожару присвоили уровень опасности №2. Об этом сообщила пресс-служба региональной МЧС.

Сообщение о происшествии в доме №15 поступило в 09:17 5-го июля. Повышенный ранг пожару №1БИС присвоили в 09:28. Пламя охватило 450 кв. метров в цехе по деревообработке. В 09:43 из-за угрозы распространения огня на соседние здания ранг пожара повысили до № 2.

Сведения о пострадавших не поступали. На месте работают 47 человек личного состава и 12 единицы техники.

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Фото: Piter.TV