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В Курортном районе стадо коров перекрыло движение вице-губернатору Петербурга

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Пиотровский заявил, что "непростая ситуация сложилась на дороге".

В воскресенье, 4 июля, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский во время велопрогулки заметил стадо коров, которые переходили дорогу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Пиотровский выложил в соцсетях видео, где стадо из несколько десятков животных не спеша переходит трассу. Он заявил, что "непростая ситуация сложилась на дороге".

Автомобилисты и велосипедисты подгоняли коров, но животные не поддались, поэтому на дороге некоторое время был затор.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербург не пустили 50 тонн зараженных апельсинов из Африки.

Фото: Instagram / bpiotrovsky, pixabay

Видео: Instagram / bpiotrovsky

Теги: движение, коровы, пиотровский
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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