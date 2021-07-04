В Курортном районе стадо коров перекрыло движение вице-губернатору Петербурга

Пиотровский заявил, что "непростая ситуация сложилась на дороге".

В воскресенье, 4 июля, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский во время велопрогулки заметил стадо коров, которые переходили дорогу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Пиотровский выложил в соцсетях видео, где стадо из несколько десятков животных не спеша переходит трассу. Он заявил, что "непростая ситуация сложилась на дороге".

Автомобилисты и велосипедисты подгоняли коров, но животные не поддались, поэтому на дороге некоторое время был затор.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербург не пустили 50 тонн зараженных апельсинов из Африки.

Фото: Instagram / bpiotrovsky, pixabay

Видео: Instagram / bpiotrovsky