Видео: на улице Наставников в жилом доме горит балкон

Площадь возгорания пока неизвестна.

В Красногвардейском районе на улице Наставников днем 5-го июля горит квартира. Судя по кадрам с места, возгорание произошло на 7 этаже.

По информации пресс-служба МЧС, в огне оказалось помещение в доме №11/1. Языки пламени охватили балкон, а густой черный дым поднялся на верхние этажи.

К ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава МЧС.

В это же время спасатели тушат цех в Сестрорецке. Общая площадь возгорания составила 850 "квадратов".

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