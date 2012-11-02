У цеха по деревообработке обрушилась кровля во время пожара в Сестрорецке

Ранг пожара снизили до №1.

У цеха по деревообработке и пилорамы в Сестрорецке обрушилась кровля на площади 750 кв. метров во время пожара. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Площадь горения на Аэродромной улице, 15 составляет 840 кв. метров. Помимо цеха и пилорамы в огне оказалась пристройка. В 11:15 ранг пожара снизили до №1. Сведения о пострадавших не поступали.

С огнем борются 47 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Напомним, пожар начался в 9 часов 5-го июля.

Фото: Piter.TV