В Петербурге выявили еще 1828 заболевших COVID-19

Выздоровело за сутки в 2,5 раза меньше.

В Петербурге вновь выросло число заболевших коронавирусом за сутки. По данным на сайте стопкоронавирус.рф, за один день зафиксировали 1828 новых случаев.

Выздоровело 743 человека, а умерло — 100.

За все время пандемии в городе зарегистрировано 478 280 случаев заболевания, 455 195 человек выздоровели, 16 876 скончались.

С сегодняшнего дня в Петербурге стартует ревакцинация. Сделать прививку могут те, кто вакцинировался более полугода назад.

Фото: Pexels / Polina Tankilevitch