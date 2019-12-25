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В Петербурге выявили еще 1828 заболевших COVID-19
Сегодня, 11:31
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В Петербурге выявили еще 1828 заболевших COVID-19

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Выздоровело за сутки в 2,5 раза меньше.

В Петербурге вновь выросло число заболевших коронавирусом за сутки. По данным на сайте стопкоронавирус.рф, за один день зафиксировали 1828 новых случаев. 

Выздоровело 743 человека, а умерло — 100. 

За все время пандемии в городе зарегистрировано 478 280 случаев заболевания, 455 195 человек выздоровели, 16 876 скончались. 

С сегодняшнего дня в Петербурге стартует ревакцинация. Сделать прививку могут те, кто вакцинировался более полугода назад.

Фото: Pexels / Polina Tankilevitch

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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