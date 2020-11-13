Жители Петербурга и Ленобласти жалуются на борщевик

Петербуржцы бьют тревогу из-за расплодившегося борщевика. Обеспокоенные граждане призывают власти активнее бороться с зеленым вредителем.
Например, ядовитое растение расплодилось на шоссе Революци. Там местные жители насчитали около двух сотен стеблей сорняка.
Также цветущий борщевик заметили у Муринского ручья. Растение распространилось по всему Калининскому району. Похожая ситуация в Красногвардейском районе, где специалисты борются с борщевиком химическими реагентами.
Жители Среднерогатской улицы (Московский район) не дождавись специалистов, приступили к борьбе с сорняком своими силами.
Ранее на 19-й линии Васильевского острова появился палисадник из борщевика.
Фото: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее
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