На 19-й линии Васильевского острова появился палисадник из борщевика

В социальных сетях горожане обсуждают, как избавиться от ядовитого растения. Местные жители переживают за здоровье детей.

На Васильевском острове возле дома № 20 по 19-й линии вырос борщевик. Об этом сообщили свидетели в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 19 июня.

В комментариях петербуржцы подняли тревогу из-за буйного распространения ядовитого сорняка в городе. Горожане волнуются за здоровье детей, которые могут принять борщевик за лопух или дудник. В комментариях они активно обсуждают методы борьбы с сорняком. Одним из способов уничтожения растения является крупная соль.

Ранее на Piter.tv эксперты рассказали, чем опасен борщевик Сосновского. В пресс-службе областного правительства рассказали, что программа борьбы с борщевиком Сосновского в Ленобласти реализуется с 2011 года. На эту цель ежегодно власти выделяют 40 млн. рублей, а в этом году – до 65 млн. рублей.

Фото: pixabay