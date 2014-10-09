Эксперты рассказали, чем опасен борщевик Сосновского

Однако не все граждане считают борщевик опасным и ненужным.

Солнечной погоде рады не только петербуржцы, но и опасный сорняк – борщевик Сосновский, которого местные жители всё чаще стали встречать в Петербурге и Ленобласти. Эксперты рассказали, чем опасно растение, и как от него избавиться. Об этом сообщают "Невские Новости".

Основной плюс растения – быстрый рост, однако данный факт выступает и в качестве минуса. Как оказалось, для человека крайне опасен сок сорняка, который способен оставить ожоги на теле. В настоящий момент растение считается опасным. А тех граждан, которые не борются с ним, могут и вовсе оштрафовать на 500 рублей.

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали, что в городе пристально следят за сорняком в городе. Специалисты добавили, что очаги распространения борщевика наблюдаются на территории Полежаевского парка, в поселке Каменка, у ЖК "Новая Каменка" и вдоль железнодорожной ветки к станции Нева. Однако растение можно встретить в любом районе города и области.

В пресс-службе областного правительства рассказали, что программа борьбы с борщевиком Сосновского в Ленобласти реализуется с 2011 года. На эту цель ежегодно власти выделяют 40 млн. рублей, а в этом году – до 65 млн. рублей.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Надежда Тихонова рассказала, что комиссия по экологической защите населения ЗакСа получала по десять обращений от горожан, которые пострадали от сорняка. Бороться с растением ядовитыми гербицидами можно, но опасно и запрещено в городе. Однако, по словам депутата, в этом году обращений от петербуржцев не поступало.

Однако не все граждане считают борщевик опасным и ненужным. Некоторые хотят использовать растение на благо обществу. Председатель общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Юрий Шевчук заявил, что сорняку определенно не место в обществе. Однако "злом" растение Шевчук не может назвать.

Ранее мы писали, что администрация Волховского района взялась за борщевик.

Фото: wikipedia.org