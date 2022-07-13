В лесах Ленобласти обнаружено растение, цветущее под землей

В лесах под Петербургом обнаружили растение, которое цветет подземно. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района 7 июля.
Этим растением оказалась гнездовка настоящая. Найти ее получится под густым пологом леса.
Гнездовка опыляется как самостоятельно, так и при помощи мух и комаров. В некоторых случаях растение цветет и плодоносит подземно. Питается оно за счет микоризных грибов и занесено в Красные книги 32 регионов РФ.
Ранее мы рассказывали о том, что в одном из дворов во Фрунзенском районе Петербурга произрастает одно из наиболее токсичных растений в мире – болиголов из семейства зонтичных. Его можно обнаружить на газонах и в других районах города.
Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО
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