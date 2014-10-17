Смертельно опасное растение нашли в Купчино

Все части этого растения токсичны из-за содержания алкалоидов. Для убийства коровы достаточно 100-200 грамм корневища.

В одном из дворов Фрунзенского района в Петербурге произрастает одно из наиболее токсичных растений в мире – болиголов из семейства зонтичных. Это растение можно обнаружить на газонах и в других районах города. Об этом информирует биолог по имени Дмитрий Кулаков 24 июня в сообществе "Грибы и грибники СПб".

Все части этого растения токсичны из-за содержания алкалоидов. При контакте с кожей сок вызывает дерматит. В древней Греции его применяли как "официальный" яд для казни осужденных. Считается, что – болиголовом были отравлены Фокион и Сократ (а не цикутой, как полагали раньше). Основные симптомы отравления: тошнота, избыток слюны, головокружение, нарушения глотания, речи, бледность кожи, постепенно нарастающая паралич, начиная с ног, удушье и прекращение дыхания. Есть случаи отравления болиголовом оголодавшего скота.

Цикута, или вех ядовитый, является родственником болиголова. Это одно из наиболее токсичных растений в мире, которое также растет на берегах водоемов и на болотистых лугах в Ленобласти. Самое токсичное вещество, содержащееся в цикуте, - аморфный цикутоксин. Для убийства коровы достаточно 100-200 грамм корневища.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец подарил белке гриб в Удельном парке.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Дмитрий Кулаков)