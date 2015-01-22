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Петербуржец подарил белке гриб в Удельном парке

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Белка с радостью приняла гриб от людей, однако тот оказался слишком большим, чтобы поднять его на дерево.

Многие думают, что белки прячут грибы в своих дуплах. Что происходит на самом деле, интересуются ли белки грибами, демонстрирует видео, снятое в Удельном парке в Петербурге и опубликованное в сообществе "Грибы и Грибники СПб".

Горожане, гулявшие по парку, увидели подосиновик, а затем заметили белку. Она с радостью приняла гриб от людей, однако тот оказался слишком большим, чтобы поднять его на дерево.

Но белка не растерялась: она удобнее перехватила его за ножку и унесла в лес.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам перечислили полезные свойства спаржи.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Станислав Волков)

Теги: белка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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