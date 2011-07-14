Эксперты высказались о задержании Евгения Ройзмана

С марта 2022 года оппозиционера привлекали к ответственности за дискредитацию ВС РФ уже 4 раза.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в четвёртый раз стал фигурантом дела о дискредитации ВС РФ. Кроме того, правоохранители проверяют коллекцию икон политика. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста считают, что в прошлые разы оппозиционер откупился от суда, однако на этот раз этот ход может не сработать. Они напомнили, что по статье 280.3. предусмотрено, в том числе, лишение свободы сроком до 3-х лет.

Также телеграмеры упомянули, что Ройзман коллекционирует иконы старообрядческой Невьянской школы XVIII—XX веков. Согласно законодательству, они имеют особую ценность, а наказание за их кражу может составить до 15 лет заключения.

Ранее эксперты прокомментировали введение бессрочной сельской ипотеки в РФ.

Фото: Telegram / РИА Новости (скриншот видео)