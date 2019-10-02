Ройзман предположил, почему против него возбудили дело

Бывший мэр города Екатеринбурга Евгений Ройзман предположил, почему против него возбудили уголовное дело по статье за дискредитацию действий Вооруженных сил России. По мнению политика, расследование ведется в его отношении по причине того, что он называл специальную военную операцию на Украине войной.
Вся суть - за то, что войну называл войной, всё. У меня даже линии защиты нет (цитата РИА Новости).
Евгений Ройзман, экс-глава Екатеринбурга
В настоящее время Евгений Ройзман в сопровождении силовиков покинул свой дом, в котором также находится его частный музей и квартира. Дальнейшие оперативные мероприятия и обыски могут продолжиться в гараже. Из квартиры силовики уже изъяли компьютерную технику, а также визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы СБУ Украины.
Глава Свердловской области Куйвашев высказался о деле Ройзмана.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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