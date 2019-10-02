Ройзман предположил, почему против него возбудили дело

Экс-чиновник пообщался с прессой при сопровождении силовиков.

Бывший мэр города Екатеринбурга Евгений Ройзман предположил, почему против него возбудили уголовное дело по статье за дискредитацию действий Вооруженных сил России. По мнению политика, расследование ведется в его отношении по причине того, что он называл специальную военную операцию на Украине войной.

Вся суть - за то, что войну называл войной, всё. У меня даже линии защиты нет (цитата РИА Новости). Евгений Ройзман, экс-глава Екатеринбурга

В настоящее время Евгений Ройзман в сопровождении силовиков покинул свой дом, в котором также находится его частный музей и квартира. Дальнейшие оперативные мероприятия и обыски могут продолжиться в гараже. Из квартиры силовики уже изъяли компьютерную технику, а также визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы СБУ Украины.

Глава Свердловской области Куйвашев высказался о деле Ройзмана.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости