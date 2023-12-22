Суд приговорил правозащитника Орлова* к 2,5 годам колонии

Головинский суд Москвы приговорил правозащитника Олега Орлова* к 2,5 годам колонии. Об этом сообщает "РИА Новости".
Суд признал заключенного виновным в дискредитации российской армии. Поводом для уголовного дела стала статья с критикой специальной военной операции.
Прокурор запрашивал для Орлова* 2 года и 11 месяцев колонии. Защита обвиняемого настаивала на оправдании. Сам правозащитник вину не признал, отказался давать показания и допрашивать свидетелей.
Ранее мы сообщали, что сжегший Коран Журавель после приговора извинился перед мусульманами.
Видео: Telegram / SHOT
* – физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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